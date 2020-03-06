В Сумах пропала 16-летняя лицеистка

Шестнадцатилетняя девушка, ученица второго курса одного из сумских лицеев, уехала из дома еще 4 октября, и связь с ней оборвалась. Семья девушки обратилась за помощью к работникам полиции, поэтому сейчас правоохранители ведут ее поиски.
На вид девушке 16-17 лет, ростом около 159-160 см, худощавого телосложения. Имеет волосы средней длины, глаза голубые. На запястье руки есть татуировка в виде розы.
Работники ювенальной превенции и Сумского отдела полиции разыскивают второкурсницу, и обращаются за помощью к гражданам. Внимательно посмотрите на фото - возможно, Анастасия где-то рядом с вами, и ей необходима помощь. Если вы имеете информацию, которая поможет в поисках девушки, сообщите об этом в Сумской отдел полиции по адресу: г. Сумы, ул.Первомайская, 21, или по телефонам (0542) 66-72-04, 66-72-05, (050) 407-31-02 или на телефон круглосуточной спецлинии полиции «102».
Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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