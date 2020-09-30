«Состояние средней тяжести», - главврач рассказал о детях с COVID-19 в реанимации в Сумах

Их состояние - средней тяжести, в кислородной поддержки дети не нуждаются. Об этом 12 октября сообщил главный врач Александр Емец, пишет Суспільне.
Одному ребенку 2 месяца, второму - 16 лет, сообщил врач. «Их состояние было тяжелым, сейчас стабилизировали, остается средней тяжести с положительной динамикой», - сказал он.
На 12 октября в больнице 7 детей с подтвержденным коронавирусом (в том числе двое в реанимации). Еще 19 детей в больнице - с подозрением на коронавирус. По словам главного врача, в динамике количество больных детей увеличивается.
Сейчас в Сумах болеют коронавирус 172 ребенка, сообщила утром 12 октября начальница городского управления здравоохранения Елена Чумаченко.
За сутки в Сумах подтвердили инфицирование у 302-х человек – это суточный антирекорд.
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