Псевдобанкир обчистил счет жительницы Лебедина Злоумышленник под предлогом разблокирования банковской карты заявительницы узнал всю необходимую информацию, и снял со счета 10000 гривен.

В Лебединское отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя местная жительница и сообщила, что утром ей на мобильный позвонил неизвестный и назвался представителем службы безопасности банка. В разговоре отметил, что ее банковская карта заблокирована. Для разблокирования попросил назвать пин-код. Также добавил, что сейчас женщина получит сообщение, после которого ему необходимо будет обновить пароль от карточки. Доверчивая гражданка выполнила все «инструкции по разблокированию», а уже через несколько минут получила СМС о снятии с карточки 10000 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители советуют гражданам: если вам позвонили с подобными вопросами - сразу кладите трубку и обращайтесь на «горячую» телефонную линию той банковского учреждения, где вы обслуживаетесь. Оператор не только проверит полученную вами информацию, но и посоветует, в какой именно филиал вам нужно будет обратиться в случае необходимости. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.