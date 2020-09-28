В Конотопе оперативно задержали мошенника Действовал злоумышленник по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП», выполняя роль так называемого курьера: забрал у обманутой женщины деньги, предназначенные якобы для лечения ее родственника, а полученную сумму переводил на счет сообщника.

В Конотопский отдел полиции обратилась жительница районного центра с сообщением о том, что ее 69-летнюю свекровь обманули неизвестные лица. Выясняя обстоятельства происшествия, полицейские установили, что в тот день на стационарный телефон пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился врачом. Он сообщил, что сын женщины попал в аварию, находится в больнице и нуждается в срочном лечении. Причем особо подчеркнул, что лечение дорогое, поэтому деньги нужны немедленно. Собеседник был настолько убедителен, так искусно «играл» на материнских чувствах, что перепуганная женщина, волнуясь за жизнь и здоровье своего сына, четко выполнила все полученные от «врача» указания. И передала присланному курьеру деньги - 750 гривен и 150 долларов США. Лишь после того, как посланник ушел, она пришла в себя. Проанализировав ситуацию и заподозрив обман, пенсионерка позвонила невестке. И узнала, что у сына самом деле все хорошо, а сама она стала жертвой аферистов.

«Наши оперативники провели комплекс оперативных и розыскных мероприятий, отрабатывая территорию села и соседних населенных пунктов, - комментирует ситуацию Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции, - и установили, что к совершенному преступлению причастен 31-летний ранее судимый за наркопреступления конотопчанин. Сам задержанный пояснил, что знакомый в телефонном разговоре попросил его забрать у бабушки деньги и перечислить их на определенную банковскую карточку. За свою «услугу» мужчина получил 750 гривен».

Сейчас следователи по факту преступления открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц), в рамках которого начаты и продолжаются все необходимые следственные действия, чтобы установить сообщника задержанного и вернуть пожилой женщине ее сбережения.

Правоохранители снова предостерегают граждан от излишней доверчивости: будьте осмотрительны и внимательны в телефонных разговорах, особенно если речь заходит о деньгах. В подобных случаях, когда незнакомец сообщает о несчастье с вашими родственниками и просит деньги якобы на их лечение, вам нужно прервать с ним разговор и позвонить в полицию на «102», чтобы проверить сообщение незнакомца. Помните: в полиции фиксируются все случаи дорожно-транспортных происшествий, где есть пострадавшие, поэтому оператор или подтвердит, или опровергнет полученную вами информацию.

Будьте внимательны и осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенничества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.