У Сумах міський центр зайнятості два тижні працюватиме з клієнтами винятково дистанційно

Призупинено відвідування зареєстрованими безробітними центру зайнятості з 12 по 23 жовтня – прийом відбувається засобами телефонного або електронного зв’язку. Подання документів, що фіксують намір клієнта про реєстрацію його як безробітного, здійснюється через портал державних послуг Дія.

Опрацювання документів проходить щоденно у робочі дні, за результатом чого фахівець центру зайнятості зв’язується з клієнтом для підтвердження та уточнення необхідної інформації. У зв’язку з цим, шукачів роботи обов’язково подати до центру зайнятості контактні дані, за якими особа перебуває на постійному зв’язку.