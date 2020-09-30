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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34168

У Сумах міський центр зайнятості два тижні працюватиме з клієнтами винятково дистанційно

З метою попередження розповсюдження COVID-19 та з урахуванням складної епідемічної ситуації на території Сумської міської територіальної громади, в міському центрі зайнятості з 12 жовтня тимчасово діє порядок обслуговування клієнтів у дистанційному форматі.

Призупинено відвідування зареєстрованими безробітними центру зайнятості з 12 по 23 жовтня – прийом відбувається засобами телефонного або електронного зв’язку. Подання документів, що фіксують намір клієнта про реєстрацію його як безробітного, здійснюється через портал державних послуг Дія.

Опрацювання документів проходить щоденно у робочі дні, за результатом чого фахівець центру зайнятості зв’язується з клієнтом для підтвердження та уточнення необхідної інформації. У зв’язку з цим, шукачів роботи обов’язково подати до центру зайнятості контактні дані, за якими особа перебуває на постійному зв’язку.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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