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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:01139

На Сумщине полицейские разоблачили серийных воров (видео)

В ходе проведения ряда оперативных мероприятий полицейские Шостки установили двух местных жителей, которые обоснованно подозреваются в кражах, совершенных на территории города и района.

В начале сентября этого года злоумышленники проникли в салон красоты, открыв входную дверь с помощью отмычек, и похитили оттуда парикмахерское оборудование, инструменты и материалы для маникюра. Общий ущерб по краже составил почти 40 000 гривен. Той же ночью был обворован припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль, в салоне которого находилось около 30 000 гривен.

«Проанализировав совершенные преступления и проведя ряд оперативных мероприятий, наши сотрудники установили причастность к краже из салона красоты двух местных жителей, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Подозреваемым 42 и 31 год, старший из них имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений. Кроме того, опытный злоумышленник подозревается еще и в краже денег из автомобиля».

В рамках открытых уголовных производств были проведены обыски по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и гаражах - оперативники и следователи нашли и изъяли краденые вещи, отмычки и т.п.

Обоим мужчинам следователи полиции объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным на территории Шостки и области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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