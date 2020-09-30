По данным следствия, в декабре 2018 года между одним из подразделений Конотопской районной государственной администрации и Обществом с ограниченной ответственностью заключен договор подряда на строительство футбольного поля с искусственным покрытием на территории школы в Конотопском районе. В дальнейшем чиновник администрации, не проверив условия сделки на соответствие действующему законодательству, по предложению исполнителя работ внес изменения в проектно-сметную документацию, завысив стоимость строительных работ. Согласно заключению экспертизы общая сумма завышения за счет увеличения стоимости сметных норм и материальных ресурсов составляет 341 343 грн.
Противоправную деятельность должностного лица разоблачили по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области Конотопским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.