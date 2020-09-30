Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11289

Сумские патрульные помогли бабушке, которая заблудилась в городе

На днях на линию 102 позвонила небезразлична сумчанка и сообщила, что на улице Леваневского, на остановке общественного транспорта, заметила растерянную старушку.

Патрульные приехали по указанному адресу, и выяснили, что женщина не помнила ни своего имени, ни адреса своего проживания. Она назвала только фамилию.

Стражи порядка вызвали бригаду врачей, чтобы убедиться, что с бабушкой все в порядке. Пока инспекторы устанавливали ее место проживания, на линию 102 поступило сообщение об исчезновении человека. Полицейские сразу же позвонили заявительнице. К счастью, женщина, которая несколько часов назад вышла из дома и не вернулась, была в это время рядом с инспекторами. Бабушку патрульные доставили по месту жительства и передали дочери.

Общество

Новости

На Сумщине 418 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:17
Сумской исполком ужесточил карантин: закрыли школы; рестораны, перевозки и т.п. на очереди
Вчера 16:52
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах отопительный сезон начнется 16 октября
Сегодня 17:45
Сумський Центр УБД два тижні працюватиме в обмеженому режимі
Сегодня 17:37
У Сумах міський центр дозвілля молоді тимчасово переходить на дистанційку
Сегодня 17:36
Сумская ОГА идет на дистанционный режим работы
Сегодня 17:20
На Сумщине горят торфяники
Сегодня 17:07
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 16:56
Сумщина занимает 5-е место среди регионов Украины по уровню урожайности гороха
Сегодня 16:37
В Сумах снова перенесли исполком по «красной» зоне карантина
Сегодня 16:18
На Сумщине в результате пожара погиб хозяин дома
Сегодня 15:55
view counter

Статьи

Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
Сегодня 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.