Сумские патрульные помогли бабушке, которая заблудилась в городе На днях на линию 102 позвонила небезразлична сумчанка и сообщила, что на улице Леваневского, на остановке общественного транспорта, заметила растерянную старушку.

Патрульные приехали по указанному адресу, и выяснили, что женщина не помнила ни своего имени, ни адреса своего проживания. Она назвала только фамилию.

Стражи порядка вызвали бригаду врачей, чтобы убедиться, что с бабушкой все в порядке. Пока инспекторы устанавливали ее место проживания, на линию 102 поступило сообщение об исчезновении человека. Полицейские сразу же позвонили заявительнице. К счастью, женщина, которая несколько часов назад вышла из дома и не вернулась, была в это время рядом с инспекторами. Бабушку патрульные доставили по месту жительства и передали дочери.