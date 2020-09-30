Сумы выделят 3 млн грн на Роменскую психбольницу Состоялось совещание с участием главы Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко, народного депутата Максима Гузенко, директора Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрея Виленского, руководства областного управления здравоохранения по урегулированию проблемных вопросов финансирования областной клинической специализированной больницы в г. Ромны.

По словам Андрея Виленского, указанное учреждение выполняет важную социальную функцию - оказывает медицинскую помощь больным, поэтому вопрос к финансированию должен быть решен в кратчайшие сроки.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы ускорить финансирование учреждения и выделить дополнительные средства», - пояснил чиновник НСЗУ и добавил, что также конкретные наработки по погашению задолженности по выплате заработной платы медработникам в подразделениях областной клинической специализированной больницы, которые находятся в г. Сумы и г. Ахтырка. «Нужно только согласовать все на юридическом уровне. Выход обязательно мы найдем», - сообщил Андрей Виленский.

Глава облгосадминистрации Роман Грищенко отметил, что кроме получению средств от НСЗУ есть еще один путь к финансированию психиатрического заведения - прямая субвенция от объединенных территориальных грмоад, пациенты из которых лечатся в этом медицинском учреждении.

«Сейчас уже достигнута договоренность с Сумской ОТГ. Местное руководство предоставило согласие на дофинасувание областной клинической специализированной больницы в г. Ромны в размере около 3 млн гривен. Эти все меры помогут преодолеть задолженность и в дальнейшем обеспечить финансирование всех медицинских работников», - сообщил глава облгосадминистрации.

Напомним, второй этап медицинской реформы, стартовал 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получать средства по договору с НСЗУ.