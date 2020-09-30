Вита Семеренко сдала отрицательный тест на коронавирус Сумская биатлонистка близка к выздоровлению.

Сумская биатлонистка Вита Семеренко, сдавшая позитивный тест на Covid-19 перед вылетом команды на сбор в Германию, сдала повторный тест, результат которого оказался отрицательным.

Об этом сообщила сама спортсменка. По ее словам, болезнь прошла в легкой форме, без симптомов и усложнений. Теперь, после получения негативного результата, олимпийская чемпионка готовится сдать еще один тест, который запланирован на 13 октября.

В случае повторного отрицательного результата, биатлонистка сможет присоединиться к команде на сборе в Рамзау.