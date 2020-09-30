Сумская «Барса» закрылась на карантин С 12 по 18 октября включительно, футбольный центр «Барса» закрыт на карантин.

Все официальные матчи и тренировки групп здоровья переносятся. Дата возобновления тренировок будет сообщена позже. Следите за новостями на официальном сайте fcbarsa.com.ua и на странице в Фейсбуке.