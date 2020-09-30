Сумская «Барса» закрылась на карантин

Все официальные матчи и тренировки групп здоровья переносятся. Дата возобновления тренировок будет сообщена позже. Следите за новостями на официальном сайте fcbarsa.com.ua и на странице в Фейсбуке.
С 12 октября все школы Шосткинского района перешли на дистанционную форму обучения....
Сегодня, 11 октября, прошло заседание исполнительного комитета Сумского горсовета....
Сегодня, 10 октября, предприниматели вышли на площадь Независимости с требованием разрешить работу заведений общественного питания, кафе, ресторанов, торговых центров....
Кабинет министров Украины обновил карантинное зонирование регионов Украины в связи с текущей эпидемиологической ситуацией....
Сегодня, 8 октября, прошло заседание исполнительного комитета Сумского городского совета.... 2