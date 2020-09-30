Глава Сумской ОГА рассказал о состоянии области по коронавирусу (видео) Роман Грищенко провел онлайн брифинг о ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией в Сумской области.

Сумской области выделили почти 16 млн грн на совершенствование централизованной кислородной сети и приобретение кислородных концентраторов. Об этом во время брифинга 12 октября сообщил глава Сумской областной администрации Роман Грищенко, пишет Суспільне.

По его словам, такое решение принял Кабинет Министров Украины 9 октября.

Также он добавил, что сейчас в учреждениях здравоохранения первой волны, госпитализируют людей с коронавирусом и подозрением, кислородом обеспечены 398 коек (57,6%). Из них 219 - это централизованное снабжение, 196 - из кислородные концентраторы. В наличии имеется 102 аппарата искусственной вентиляции легких, из которых заняты - 4%.

«В больницах второй волны обеспечены кислородом 74 койки. Это - 30%. Из них 35 - централизованная подача и 39 - через кислородные концентраторы», - сказал Грищенко.

По его словам, общий коечный фонд первой волны составляет 691 койка. По состоянию на 12 октября из них заняты 458. Это 323 больных, находящихся на стационарном лечении и 148 человек - с подозрением. Процент загрузки коек составляет более 66%. Свободными остаются - 233.

«Для развертывания больниц второй волны предусмотрели еще 248 коек. Из них 11 - это интенсивная терапия и 21 аппарат ИВЛ», - добавил он.