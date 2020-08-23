На Сумщине в результате пожара погиб хозяин дома

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из окон помещения. На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го государственного пожарно-спасательного поста и местные пожарные команды сел Сенное и Малая Рыбица.
По прибытии было установлено, что огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади, стены на площади до 40 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление.
В 2.35 возгорание локализовали, а в 5.30 - полностью ликвидировали. В результате пожара погиб хозяин дома 1954 г.р.
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