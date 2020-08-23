На Сумщине в результате пожара погиб хозяин дома В 00.38, в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Духовной в с. Груновка Краснопольского района.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из окон помещения. На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го государственного пожарно-спасательного поста и местные пожарные команды сел Сенное и Малая Рыбица.

По прибытии было установлено, что огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади, стены на площади до 40 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление.

В 2.35 возгорание локализовали, а в 5.30 - полностью ликвидировали. В результате пожара погиб хозяин дома 1954 г.р.