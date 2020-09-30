Сумщина занимает 5-е место среди регионов Украины по уровню урожайности гороха По информации Главного управления статистики в Сумской области, во всех категориях хозяйств Сумщины по состоянию на 1 октября намолочено 11,7 тыс. т гороха с площади 4,1 тыс. га, при средней урожайности 28,4 ц/га, что выше на 3,3 ц/га по сравнению с прошлым годом.

Горох является одной из важных бобовых культур богатой полезными микро- и макроэлементами. За последние годы на Сумщине площади под этой культурой колебались в пределах от 5 до 10 тыс. га. Так, в 2018 году посевная площадь гороха составила 10,3 тыс. га, в 2019 - 5800, в 2020 - 4,1 тыс. га.

По данным Госстатслужбы, в 2020 году в Украине субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности собрали гороха 582,6 тыс. т с площади 251,5 тыс. га, при средней урожайности 23,2 ц/га. Для сравнения в прошлом году гороха было собрано 573 тыс. т, с площади 254,3 тыс. га по урожайности 22,6 ц/га.