В Сумах провели экокросс 10 октября в Сумах состоялся «ЭкоКросс».

В этом году 8 команд участников суммарно собрали 562,1 кг мусора! По результатам взвешивания собранного призовые места распределились так: 1 место - команда "Шалені укри" (150,5 кг), II место - команда "Свобода" (117,3 кг), III место - команда "Свой вариант" (67,7 кг).

Напомним, что главное условие этого конкурса - команды должны собрать как можно больше мусора за один час. Победители определяются по суммарному весу всех собранных мусорных пакетов. Команда должна состоять из пяти человек. Команды, которые займут первые три призовых места, получают подарки.