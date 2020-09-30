На Сумщине горят торфяники В Путивльском районе вторую неделю горят торфяники.

Об этом 12 октября сообщил сотрудник пресс-службы ГСЧС в Сумской области Артем Николаенко, пишет Суспільне.

По его словам, первое сообщение о горении сухой травы вблизи села Волынцево поступило 3 октября. Тогда пожарные использовали 8 т воды для тушения с дозаправкой от местной водонапорной башни. Следующие сообщения были 5 и 6 октября, говорит он.

«6 октября - в том же месте. Площадь возгорания до 15 га. Это - сухая растительность. Для ликвидации использовали 28 т воды с дозаправкой. Сейчас там работают местные пожарные команды», - говорит он.

По его словам, огонь локализовали и ликвидируют скрытые очаги горения. Спасатели установили, что причиной стало неосторожное обращение с огнем.

По словам представителя Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, полиция не открывала уголовное производство по факту пожаров в Путивльском районе. По информации сайта Путивльской райгосадминистрации, 8 октября там создан штаб для координации действий спасателей, представителей служб и активистов. Согласно интернет-ресурсу SaveEcoBot, который показывает данные о загрязнении и загрязнителях окружающей среды на утро 12 октября, к западу от села Волынцево, было 7 очагов возгорания.