Враховуючи зазначене, Управлінням прийнято рішення щодо змін графіків роботи територіальних підрозділів, розташованих в межах міста Суми. Так, з 13.10.2020 року робочий день у Сумському міському відділі та Сумському районному відділі скорочується на 1 годину.

Кожні 2 години запроваджується перерва тривалістю 20 хвилин для здійснення вологого прибирання приміщення із застосуванням дезінфікуючих засобів.

Просимо з порозумінням ставитись до ситуації, що склалася та відвідувати підрозділи ВИКЛЮЧНО в разі крайньої необхідності та лише за наявності засобів інфдивідуального захисту та відсутності ознак ГРВІ.