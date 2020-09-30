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Команда «Європейської Солідарності» пропонує план дій щодо виведення міста з «червоної зони»

Сьогодні «Європейська Солідарність» запропонувала план дій, який дозволить вивести місто Суми з «червоної зони», та вимагає від міського голови виконання цих невідкладних заходів.

Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Сумах продовжує бути загрозливою. Не дивлячись на те, що відсьогодні місто знаходиться в «червоній зоні» та введені додаткові карантинні заходи, загальний розвиток подій не змінюється. За останню добу підтверджено 302 нових випадки коронавірусу лише в обласному центрі. Це найбільша кількість хворих за добу в Україні. 

Міська влада провалила підготовку міста до боротьби з епідемією. Замість того, щоб збільшуватись кількість тестів на коронавірус, захищати медиків та освітян від хвороби, Лисенко і його команда зняли з коронавірусного фонду 50 мільйонів гривень відправивши його на підкуп виборців перед виборами (євродвори, Романтика, Театральна площа). У результаті громада міста залишилася сам на сам в боротьбі з епідемією.

Враховуючи відсутність чіткого плану дій від влади, команда «ЄС» провела терміновий брифінг та запропонувала реальні кроки виходу міста з «червоної зони».

Головний лікар КПН СОР «Обласна дитяча клінічна лікарня» Ігор Змисля зазначив, що ситуація у місті критична, потрібно звернутися до досвіду тих країн, які вже пережили таку ситуацію. Перш за все, потрібно розірвати ланцюг передачі хвороби. 

Існують два шляхи:

  1. Потрібно встановити всіх хворих, навіть тих, хто переносить хворобу безсимптомно. Це можна зробити лише за допомогою масового тестування. Тестувати потрібно не лише тих, хто захворів, а масово усіх жителів Сум. Люди віднесуться до цього з порозумінням, якщо фінансувати проведення тестів за рахунок міського бюджету. Закупівля апарату для ПЦР-тестування не закриє потребу у повному обсязі.

  2. Необхідно проводити масові ІФА-тестування (імуноглобулін М, G, A). Такий тест має високу вірогідність виявлення вірусу серед тих, хто не має симптомів та переносить хворобу.

Крім того необхідно:

- провести сувору самоізоляцію всіх захворілих (незалежно від клінічної картини);

- обмежити всі масові зібрання на території міста;

- ввести дистанційне навчання в школах та дитячих садочках;

- підготувати медичні заклади, які ще не задіяні у наданні допомоги населенню, забезпечити ці лікарні киснем та терміново зайнятися підготовкою кадрів.

Освітня галузь також зараз знаходиться у підвішеному стані.

Кристина Шевич, голова місцевого осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти в Сумській області», стверджує, що вони не мають чіткого роз’яснення щодо роботи садочків у черговому режимі.

  1. Потрібно виділити кошти на дезінфекційні заходи в школи та садочки в повному обсязі на термін більший ніж на місяць (хоча б до кінця року).

  2. Закупити додаткову кількість термометрів, адже одного термометра при погіршенні епідеміологічної ситуації та погодних умов не вистачить.

  3. Проводити регулярне тестування працівників ІФА-тестами.

Проте, ці кроки вже давно повинна була зробити міська влада на чолі з міським головою. Пропонуємо взяти за основу саме наш план дій, адже чіткого плану у міської влади немає й до сих пір й сумчани не розуміють що буде відбуватися далі.

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