Суд окончательно признал незаконным увольнение экс-директора психбольницы на Сумщине Кассационный гражданский суд окончательно признал незаконным увольнение бывшего директора Ахтырской психбольницы Лилии Неофитной.

Там оставили без изменений решение Заречного районного суда г. Сумы от 10 декабря 2019 года. Женщину уволили решением депутатов областного совета в феврале 2017 года, пишет Суспільне.

По решению Заречного районного суда женщине должны были заплатить почти полмиллиона гривен, но после рассмотрения апелляции сумму уменьшили больше чем вдвое. По словам Лилии Неофитной, деньги заплатили за время «вынужденных прогулов». Это - за полтора года с момента увольнения до реорганизации учреждения.

В мае 2018 года учреждение вошло в состав «Областного клинического медицинского центра социально опасных заболеваний». Именно из его бюджета и будут выплаты Лилии Неофитной, рассказал директор Тарас Злыденный. По его словам - это около 230 000 гривен.

«Минус налоги. Это было очень сложно, так как эти средства пошли бы в лечебное учреждение, но мы вынуждены. У нас заведение - самодостаточное, мы зарабатываем. Эти средства были на счетах, тем более что мы знали о судах, постепенно откладывали. Потому как было окончательное решение Кассационного суда, мы его выполнили», - отметил он.

Напомним: в суде рассматривают еще одно дело, уголовное производство в отношении Лилии Неофитной по пыткам больных и оставлении их в опасности. Причина - она не перевезла пациентов в связи с холодом в палатах в январе 2017 года. Тогда у семи пациентов обнаружили пневмонию, одна женщина умерла.

По версии прокуратуры, с ноября 2016 года до января 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была от 10 до 18 градусов.

В общем, в указанный период на лечении в учреждении находилось 453 человека. Смерть 4 из них - в причинной связи с нарушением температурного режима в больнице.

Также по инициативе прокуратуры в 2017 году проведена эксгумация семи трупов пациентов больницы, которые умерли в декабре 2016 года. Согласно официальным результатам установлено, что патологоанатомическое исследование трупов не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония.

Уголовное производство открыто и по врачу-патологоанатому, которая, по версии прокуратуры, не проведя должным образом вскрытие трупов, внесла в медицинскую документацию заведомо ложные сведения о диагнозе, чем способствовала сокрытию действий главного врача.

Лилия Неофитная в этом деле свою вину не признает. Если же вина будет доказана, ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.