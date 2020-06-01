У руководителя Сумской областной прокуратуры новый заместитель: снова харьковский кадр Алексей Ляшенко стал заместителем прокурора Сумской области. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«С сегодняшнего дня начинаю свою работу в должности заместителя руководителя Сумской областной прокуратуры. Приоритеты неизменны. Оставаться на стороне закона, Справедливости и Правды», - сообщил в Фейсбуке Алексей Ляшенко.

Алексей Ляшенко родился в 1985 году в г. Харьков. В 2007 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с должности помощника военного прокурора Харьковского гарнизона Центрального региона Украины, где и работал в течение 4 лет. Около 6 лет занимал должность заместителя военного прокурора Сумского гарнизона Центрального региона Украины. Более 3 лет занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона сил антитеррористической операции.

Предыдущая занимаемая должность - прокурор Луганской области. Награжден многочисленными ведомственными наградами и знаком отличия Президента Украины «За участие в антитеррористической операции».

Участник боевых действий. С октября 2020 - заместитель руководителя Сумской областной прокуратуры.