На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

По вызову выезжал дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.
Через 7 минут пожарные прибыли на место происшествия. Огонь успел охватить перекрытие на площади до 30 кв.м. Использовав до 7 т воды в 12:03 пожар удалось локализовать, в 12:44 - ликвидировать.
По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электросети.
Всего на место происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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