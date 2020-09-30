На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео) 11 октября в 11:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что по ул. А.Довженко в г. Кролевец горит частный жилой дом.

По вызову выезжал дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 7 минут пожарные прибыли на место происшествия. Огонь успел охватить перекрытие на площади до 30 кв.м. Использовав до 7 т воды в 12:03 пожар удалось локализовать, в 12:44 - ликвидировать.

По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электросети.

Всего на место происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.