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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:28234

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

11 октября в 11:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что по ул. А.Довженко в г. Кролевец горит частный жилой дом.

По вызову выезжал дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 7 минут пожарные прибыли на место происшествия. Огонь успел охватить перекрытие на площади до 30 кв.м. Использовав до 7 т воды в 12:03 пожар удалось локализовать, в 12:44 - ликвидировать.

По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электросети.

Всего на место происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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