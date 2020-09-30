Чемпионат Сумской области: результаты 16-го тура

ФК «Недригайлов-Барса-2003» (Недригайлов) 2:1 «Украина-Аграрная» (Токари, Сумской р-н)
Голы: Пархоменко Богдан (7), Бокляк Богдан (21) - Пимоненко Юрий (32)
ФК «Кролевец» (Кролевец) 1:5 ФК «Велетень» (Глухов)
Голы: Шило Сергей (40) - Велиев Агил (6), Старченко Денис (63), Душин Богдан (70, 84), Ковтанюк Константин (77)
ФК «Явор» (Краснополье) 0:2 ФК «Нефтяник» (Ахтырка)
Голы: Лапин Александр (72, пеню), Сидоренко Владислав (82)
«Колос» (Севериновка) +:- ФК «Ромны» (Ромны)
После 16 туров лидирует ФК «Тростянец» - 43 очка (в 16 играх), дальше - ФК «Нефтяник» - 40 (15), ФК «Велетень» - 33 (15)…