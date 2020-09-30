Минздрав считает необходимым продление карантина до 31 декабря В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине, Минздрав считает необходимым продление карантина до 31 декабря.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Hromadske.radio.

"Мы будем завтра (13 октября — ред.) инициировать заслушать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года", - сообщил главный санврач.

Кроме того, Ляшко говорит, что деятельность заведений общественного питания после 22 часов будет ограничена.

Он также напомнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство вынуждено пересматривать действующие карантинные ограничения: в частности, предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября власти будут решать, что делать с школьным образованием.

Также предложено будет высшим учебным заведениям перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки детей и людей, которые приехали из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что для школ, кафе и ресторанов Минздрав готовит особый режим работы в условиях карантина.

12 октября на совещании у президента Владимира Зеленского был принят ряд решений. В частности, осенние каникулы в школах должны начаться раньше - Минобразования рекомендует начать школьные каникулы независимо от цвета карантинной территории с 15 октября, а не 21 октября, как ожидалось ранее. Каникулы продлятся с 15 по 30 октября. Вузы переходят на дистанционное обучение на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.