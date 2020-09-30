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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:571873

Эксперты объяснили, чем отличается кашель при коронавирусе и простуде

У большинства пациентов с легкими случаями коронавируса развивается сухой, стойкий и хриплый кашель, в отличие от больных с обычной простудой.

По словам экспертов, он наблюдается у многих зараженных и является одним из самых ранних признаков COVID-19, пишет "ETIMES".

По словам исследователей, кашель от COVID часто вызывает одышку и часто присутствует вместе с другими симптомами, включая лихорадку и необъяснимую усталость. Однако в некоторых случаях стойкий сухой кашель может быть единственным признаком инфекции.

Если кашель длится более 3 – 4 дней и у вас развиваются другие симптомы болезни, включая жар, усталость или одышку, эксперты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу.

 
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