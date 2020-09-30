Эксперты объяснили, чем отличается кашель при коронавирусе и простуде

По словам экспертов, он наблюдается у многих зараженных и является одним из самых ранних признаков COVID-19, пишет "ETIMES".
По словам исследователей, кашель от COVID часто вызывает одышку и часто присутствует вместе с другими симптомами, включая лихорадку и необъяснимую усталость. Однако в некоторых случаях стойкий сухой кашель может быть единственным признаком инфекции.
Если кашель длится более 3 – 4 дней и у вас развиваются другие симптомы болезни, включая жар, усталость или одышку, эксперты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу.