На Сумщине 205 новых случаев коронавируса: 6 летальных На утро 13 октября в Сумской области подтверждено уже 7485 случаев заболевания COVID-19.

За понедельник было зафиксировано 205 новых случаев. Умерло за сутки 6 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, - всего 97. Выздоровело 46 человек, - всего 2367. Продолжают болеть 5021.