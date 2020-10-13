На Сумщине 7485 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 13 октября в Сумской области 7485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 205 человек (Сумы - 93, Шостка - 4, Конотоп - 10, Ромны – 14, Ахтырка - 11, Глухов - 7, Лебедин – 22, Белопольский р-н - 5, Бурынский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 4, Лебединский р-н - 2, Липово-Долинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 3, Ахтырский р-н - 2, Путивльский р н - 1, Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 14, Тростянецкий р-н - 4, Ямпольский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 97 летальных случаев, из них 6 - за прошедшие сутки (Сумы - 2, Ахтырка - 1, Лебедин - 1, Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2367 человек, из них за минувшие сутки - 46 (Сумы – 24, Ахтырка - 6, Лебедин - 7, Краснопольский р-н - 2, Лебединский р-н - 2, Ахтырский р-н - 3, Тростянецкий р-н - 1, Ямпольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 4815 случаев заболевания, в Сумском районе - 543, Белопольский район - 173, Бурынский район - 41, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 53, Глуховский район – 29, г. Конотоп - 346, Конотопский район - 76, Краснопольский р-н - 67, Кролевецкий район - 122, г. Лебедин - 155, Лебединский р-н – 28, Липово-Долинский р-н - 7, Недригайловский район - 109, г. Ахтырка - 174, Ахтырский р-н - 54, Путивльский район – 18, г. Ромны - 233, Роменский район - 94, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 114, г. Шостка - 161, Шосткинский р-н – 16, Ямпольский р-н - 15.