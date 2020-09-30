Пригородные поезда со станции «Сумы» пока курсируют в обычном режиме Карантинными ограничениями «красной» зоны в Сумах с 13 октября ограничена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Однако вчера руководство производственного подразделения «Сумская дирекция железнодорожных перевозок» филиала ЮЖД АО «Укрзалізниця» обратилось с письмом к мэру и в департамент инфраструктуры горсовета с просьбой оставить курсирование всех пригородных поездов в действующем режиме - с посадкой и высадкой пассажиров на станции «Сумы» (кроме остановки 59-м км, что на Черепина). Со своей стороны железнодорожники обязуются соблюдать все противоэпидемические мероприятия (дезинфекция составов, масочный режим, загруженность вагонов не более не более 50% посадочных мест и пр.).

Видимо, решение по пригородным поездам будет включено в повестку дня исполкома, который должен состояться сегодня, пишет Ваш шанс.