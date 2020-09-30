На Сумщине фейковая газовщика обобрала пенсионера Происшествие произошло 12 октября, около полудня, в с. Выровка Конотопского района.

В дом 81-летнего местного жителя зашла неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей газовой службы, и под предлогом проверки газового счетчика обокрала хозяина.

Как рассказал сам пенсионер, визитерша достаточно долго рассказывала ему о льготах на отопление и о возможности их оформления. А когда она ушла - мужчина обнаружил пропажу всех своих сбережений: около 4000 гривен и 5700 долларов США. Ему не оставалось ничего другого, как искать помощи у полиции.

«Сейчас следователи открыли по данному факту в соответствии ч.3 ст. 185 УК Украины уголовное производство и принимают комплекс мер, необходимых для установления личности подозреваемой и ее местонахождение», - говорит Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции.

Работники полиции вновь обращаются к гражданам с предостережением не быть слишком доверчивыми и не впускать так безоглядно в свое жилище незнакомцев. У каждого неожиданного визитера, который называется работником коммунальных, государственных или социальных служб, водоканала, газовой службы, ЖЭКа и т.д. - обязательно спрашивайте документ, удостоверяющий его личность! Внимательно прочитайте предъявленный документ, запишите указанные в нем данные, и проверьте в соответствующей организаций, действительно ли у них работает этот человек. И только после подтверждения полномочий визитера следует решать, впускать его в квартиру стоит или перенести визит на другое время, когда дома будут другие члены семьи.

Помните, что именно от Вашей бдительности и осмотрительности зависит Ваша личная безопасность и сохранность Вашего имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.