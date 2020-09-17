На Сумщине полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве Событие произошло несколько дней назад в одном из сел Белопольского района. Как установили правоохранители, 30-летний местный житель, совершив убийство, четверо суток прятался в кукурузе.

О смерти 47-летней женщины в полицию сообщила местная женщина. Она рассказала, что сожительница ее дяди внезапно умерла после длительной пьянки.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Белопольского отделения полиции и специалисты следственного управления ГУНП области. Уже во время первоочередного осмотра места происшествия правоохранители поняли, что смерть женщины имела насильственный характер - на шее имелись порезы и следы удушения. Впоследствии судмедэксперт подтвердил, что потерпевшая умерла в результате механической асфиксии.

«Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и начали досудебное следствие, - комментирует ситуацию Игорь Кисилев, начальник Белопольского отделения полиции. - Мы чуть ли не поминутно воссоздали день накануне убийства и установили обстоятельства гибели потерпевшей».

Оказывается, женщина вместе со своим сожителем и его племянником с утра выпивали. Около 17.00 компания таки разошлась - дядя пошел спать, а его сожительница пошла домой. Что касается самого младшего, то он некоторое время слонялся домом, а затем последовал за женщиной к ней домой. Там между ними вспыхнула ссора. В результате он ударил ее в шею ножом, а потом задушил. Спрятав нож, вернулся домой и лег спать. Когда утром сестра обнаружила смерть дяди приятельницы, он испугался. Понимая все последствия своего поступка, сначала отговаривал сестру от вызова полиции, но когда та сообщила правоохранителям, убежал. Четверо суток прятался в кукурузном поле, а затем пришел к матери, чтобы поесть и собрать вещи - он надеялся уехать из села и «потеряться» в большом городе. Впрочем, его надежды не оправдались - не успел молодой человек собраться, как был задержан оперативниками Белопольского отделения полиции. Впоследствии он признался в содеянном, подробно рассказав о своих действиях, и показал тайник с ножом.

Сейчас подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи объявили ему подозрение в совершении умышленного убийства.

Задержанного ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.