МОН рекомендує закладам вищої, фахової передвищої та професійної освіти перейти на тимчасове дистанційне навчання з 15 жовтня У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), Міністерство освіти і науки України рекомендує запровадити дистанційне навчання в закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року

Про це йдеться в листі МОН до керівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти з рекомендаціями внести до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі із специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких вони перебувають.

Також у зв’язку з практичною неможливістю гарантувати безпечні для здоров’я умови масового перебування здобувачів освіти в гуртожитках рекомендується забезпечити їх тимчасовий виїзд на період з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.

Організація виїзду не може носити примусовий характер та має враховувати максимально безпечні умови переміщення здобувачів освіти.

У листі Міносвіти вказано, що слід із розумінням поставитися до необхідності проживання в гуртожитках у цей період сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій та «червоних» карантинних зон, здобувачів освіти, які проходять практику, іноземних громадян та осіб без громадянства тощо.

Цим особам та здобувачам освіти, які поєднують навчання з роботою, необхідно забезпечити з максимально можливим дотриманням карантинних обмежень можливість проживання в гуртожитках у вищевказаний період відповідно до поданої ними заяви.

Студенти, які виїжджають з гуртожитків у період з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року, мають бути звільнені від оплати за проживання за цей період. Оплата, яка була внесена як аванс, має бути повернута або зарахована як оплата за наступні періоди проживання.

З метою створення безпечних умов проживання здобувачів освіти в гуртожитках у вказаний період заклад освіти може ухвалити рішення щодо обмеження відвідування гуртожитків сторонніми особами. Виняток становлять окремі приміщення закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, що визначені як виборчі дільниці для організації голосування виборців за місцем їх проживання на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, згідно зі статтею 28 Виборчого кодексу України.

Нагадуємо, що Законом України від 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесені зміни до статті 60 Кодексу законів про працю України, якими врегульовано запровадження гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи на підприємствах, в установах, організаціях.