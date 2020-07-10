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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20309

В Сумах обновили сквер Небесной Сотни

Памятник уже установлен, осталось только высадить деревья и кустарники.

Фото Надежды Филоненко

На ул. Петропавловской в Сумах уже практически закончили обустройство сквера Небесной Сотни. Уже установлен и памятник. Его автор - известный украинский скульптор Катиб Мамедов, пишет Ваш шанс.

В тендере же на обновление сквера победило ООО «Зенит-Брук», которое выполнило работы за 1,95 млн. грн. По словам начальника горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия Шилова, фирма должна была положить клинкерную плитку, проложить кабель и установить дополнительные фонари, а также высадить деревья - примерно на 150 тыс. грн. В благоустройство сквера включили и искусственное покрытие для детской площадки по соседству.

Автор проекта реконструкции сквера архитектор Юрий Харченко рассказал, что планировали закончить все работы до праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября.

«Надеюсь, до среды как раз успеем - нужно еще выгравировать на памятнике текст. Также Катиб Мамедов должен внести последние штрихи в свою работу», - уточнил он, а также объяснил, почему в сквере пришлось перекладывать плитку. Ведь в 2019 году ООО «Сфера АВ» выполнило здесь капитальный ремонт на 1,2 млн. грн. Предприятие демонтировало старое асфальтное покрытие, проредило деревья, на дорожки положило новую плитку, обновило освещение, фонари, скамейки, урны.

И все же поменять покрытие в сквере было необходимо, поскольку в связи с концепцией, по замыслу автора проекта реконструкции, плиткой здесь должен быть выложен крест, и, собственно, на кресте - стоять памятник. Большую нагрузку на себе должен нести и ландшафт. «Это были кровавые события. Как напоминание о них, по проекту за памятником должны быть посажены красные кусты и бордовые деревья - канадский дуб (он как раз к этой дате становится красным). Как бы сама природа должна символизировать скорбь о происходящем в то время на Майдане. К сожалению, непонятно, получится ли все это высадить в нынешнем году. Ландшафт еще не решен», - сетует архитектор.

Что касается памятника Небесной Сотне, то, по словам Ю. Харченко, Катиб Мамедов привозил в Сумы восемь разных вариантов. Но архитекторы и чиновники, не сговариваясь, выбрали именно тот, который откроют в Сумах. Он изображает участников событий на Майдане, которые превращаются в птиц и улетают в небо.

«К слову, впервые автор применит в Сумах растяжку - переход цвета от темного к светлому. На фоне темного неба, вечером и ночью, с использованием подсветки действительно будет создаваться эффект улетающих в небо душ-птиц», - отмечает Юрий Харченко.

Общество Сквер Небесной Сотни

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