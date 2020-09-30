На Сумщине протестуют против дистанционного обучения В Шостке митингуют против дистанционного обучения.

Люди собрались 13 октября у райгосадминистрации. Об этом сообщает Shostkanews.city.

«Закрыли Воронежскую школу, садики закрыли. Сидели дети всю четвертую четверть дома. Что могут отец, мать, которые зарабатывают деньги для содержания детей, дать им? Я сидела три месяца с детьми. Я сначала изучала тему, потом ее «пережевывала» и доносила ребенку. Я - не учитель. Я не могу все шесть уроков изучить и дать ребенку. У меня есть хозяйство и надо есть сварить, а родители зарабатывают деньги», - говорит одна из участниц митинга.

К людям вышел и.о. главы Шосткинского райгосадминистрации Игорь Волынец и пригласил их внутрь помещения, для обсуждения вопроса.

Часть людей отказалась, часть - согласилась. Сейчас в зале районного совета проходит встреча.

Напомним: с 12 октября все школы Шосткинского района перешли на дистанционную форму обучения. По состоянию на 13 октября Шосткинский район находится в «желтой» карантинной зоне.