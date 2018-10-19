В Сумах перенесли каникулы в школах

«Только что поступило официальное письмо Управления образования и науки. Один из вопросов - срок каникул.
Каникулы у нас с 15.10 до 31.10!!!», - говорится в сообщении.
"Согласно решению Исполнительного комитета Сумского городского совета от 11.10.2020 № 516 «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 31.08.2020 № 448 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской территориальной общины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями)» и учитывая письмо Министерства образования и науки Украины от 12 октября 2020 № 1/9-575 «О принятии организационных мер по противодействию распространению СОVID-19» в школах Сумской городской территориальной громады осенние каникулы начнутся с 15 октября и продлятся до 31 октября 2020 года", - говорится на сайте управления образования.
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