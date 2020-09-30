На границе с РФ задержали мужчину, который подозревается в переправке нелегалов через границу

Во время прохождения гражданином Украины пограничного контроля, сработала одна из баз данных пограничников. Пограничники сразу приняли необходимые меры для задержания лица.
Как выяснилось, наш соотечественник, который пешком возвращался из России в Украину, находится в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границы Украины» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас в отношении 38-летнего мужчины продолжаются определенные законодательством меры.