Путивльские полицейские раскрыли кражу ювелирного украшения

За помощью к полицейским обратилась местная жительница и сообщила, что у нее из квартиры исчезла золотая цепочка. Также женщина рассказала, что накануне у нее гостил знакомый.
Полицейские, проведя необходимые розыскные мероприятия, вскоре вышли на след 36-летнего мужчины. Тот своей причастности к преступлению не отрицал и пояснил, что увидел спрятанную в ящик цепочку, забрал ее себе, думая, что хозяйка нескоро обнаружит исчезновение украшения, и не подумает на него. Похищенное уже успел сдать в ломбард.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Работники полиции предостерегают граждан от излишней доверчивости: будьте внимательны, впуская в дом малознакомых лиц. Помните, если вы ожидаете гостей - все свои ценные вещи, деньги и документы следует положить подальше от посторонних глаз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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