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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15149

Путивльские полицейские раскрыли кражу ювелирного украшения

25-летняя жительница г. Путивль стала жертвой кражи. Как выяснили полицейские, золотую цепочку у нее украл ее же знакомый.

За помощью к полицейским обратилась местная жительница и сообщила, что у нее из квартиры исчезла золотая цепочка. Также женщина рассказала, что накануне у нее гостил знакомый.

Полицейские, проведя необходимые розыскные мероприятия, вскоре вышли на след 36-летнего мужчины. Тот своей причастности к преступлению не отрицал и пояснил, что увидел спрятанную в ящик цепочку, забрал ее себе, думая, что хозяйка нескоро обнаружит исчезновение украшения, и не подумает на него. Похищенное уже успел сдать в ломбард.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Работники полиции предостерегают граждан от излишней доверчивости: будьте внимательны, впуская в дом малознакомых лиц. Помните, если вы ожидаете гостей - все свои ценные вещи, деньги и документы следует положить подальше от посторонних глаз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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