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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28160

Президент назначил нового главу Конотопской РГА

12 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №491/2020-рп «О назначении А.Бескоровайного главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области».

«Назначить Бескоровайного Александра Анатольевича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области», - говорится в распоряжении.

Согласно его декларации кандидата на должность, 59-летний глава РГА зарегистрирован в Глухове, правда, не имеет никакого жилья. Есть только автомобиль Шевроле Авео 2008 г.в., который принадлежит жене, 12% корпоративных прав предприятия «Партнер-Альянс Капітал Менеджмент». Из доходов только 24 тыс. грн пенсии, столько же у жены.

Политика Александр Бескоровайный Конотопская РГА Назначение

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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