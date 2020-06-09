Президент назначил нового главу Конотопской РГА

«Назначить Бескоровайного Александра Анатольевича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области», - говорится в распоряжении.
Согласно его декларации кандидата на должность, 59-летний глава РГА зарегистрирован в Глухове, правда, не имеет никакого жилья. Есть только автомобиль Шевроле Авео 2008 г.в., который принадлежит жене, 12% корпоративных прав предприятия «Партнер-Альянс Капітал Менеджмент». Из доходов только 24 тыс. грн пенсии, столько же у жены.
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