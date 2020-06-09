Президент назначил нового главу Конотопской РГА 12 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №491/2020-рп «О назначении А.Бескоровайного главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области».

«Назначить Бескоровайного Александра Анатольевича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области», - говорится в распоряжении.

Согласно его декларации кандидата на должность, 59-летний глава РГА зарегистрирован в Глухове, правда, не имеет никакого жилья. Есть только автомобиль Шевроле Авео 2008 г.в., который принадлежит жене, 12% корпоративных прав предприятия «Партнер-Альянс Капітал Менеджмент». Из доходов только 24 тыс. грн пенсии, столько же у жены.