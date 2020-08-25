Исполком принял решение начать отопительный сезон в Сумах с 16 октября Сегодня, 13 октября, исполнительный комитет принял решение о начале отопительного сезона на территории Сумской ОТГ.

По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии, с 17 октября среднесуточная температура снизится до + 6 °С, а с 18 по 20 октября составит + 5°С.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей, отопительный период начинается, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет + 8 °С.

По результатам обсуждения и учитывая прогноз погоды, было решение о начале отопительного периода с пятницы, 16 октября.

Это касается как жилого фонда, так и лечебных учреждений, учреждений дошкольного образования города и учреждений, где находятся пожилые люди, домов ребенка и интернатов, при условии предоставления письменных заявлений руководителей учреждений. Руководители этих учреждений должны предоставить в ООО «Сумытеплоэнерго» соответствующие письменные заявления.

Подача теплоносителя в жилые дома будет происходить в течение 5 суток в соответствии с графиками подключения, составленных теплоснабжающими организациями.

Контролировать выполнение этих работ в Департаменте инфраструктуры города.