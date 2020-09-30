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Велике будівництво: більш ніж велике

До якої області України ви б сьогодні не поїхали — обов’язково десь доведеться пригальмувати через ремонт дороги. Масштаби й підхід вражають: це вже не звичний «ямковий» ремонт.

Тепер старий асфальт повністю прибирають, «стелячи» замість нього нове багатошарове покриття. Це забезпечує будівництво доріг справді європейської якості. І хоча таку картину на наших трасах можна спостерігати від початку року, досі не віриться, що таке можливо в Україні.

В Укравтодору амбітні плани на 2020 рік: 6500 кілометрів доріг, з яких 4200 — державного значення. Майже 600 об’єктів у 24 областях. Запланований бюджет — понад 90 млрд грн.

ДОРОГИ

Українські дороги — одні з найгірших у світі. У світовому рейтингу якості доріг, який щороку публікується на Всесвітньому економічному форумі, Україна займає 114 місце зі 141. Згідно з цими даними, дороги Киргизії кращі за українські. Близько 90-95% усіх шляхів — у незадовільному стані, а половина потребує повного оновлення. З «місячних кратерів» українських доріг не кепкував хіба що ледачий. Програма «Велике будівництво», долаючи бюрократію та безвідповідальність у високих кабінетах, кладе кінець недолугій практиці класти асфальт на сніг або «ремонтувати» дороги граблями.

Національний проєкт «Велике будівництво» ініційований Президентом Володимиром Зеленським восени 2019 року. Мета — побудувати необхідну інфраструктуру по всій Україні. Від 1 березня 2020 року в межах проєкту будівництво триває у 24 областях на 367 об’єктах. Але першочергова задача — приведення доріг України до нормативного стану. Крім того, ведуться роботи, щоб наблизити їх до стандартів ЄС. 

Перебіг робіт

За даними Укравтодору, на 1 вересня в усіх областях України вже відновили або побудували понад 1700 км доріг, збудовано або відновлено 11 мостів і ще 39 — у роботі.

Якщо порівнювати з попередніми роками, підхід до дорожніх робіт суттєво змінився. Облаштовується придорожня інфраструктура й майданчики відпочинку. Велика увага приділяється безпеці дорожнього руху — використовуються новітні, інноваційні матеріали. Іншими словами, наступної весни ми не побачимо, як «асфальт сходить разом зі снігом». 

Автомобільна дорога Куянівка-Супрунівка-Тучне, Білопільський район

Успіхи до вподоби не всім

Для безперебійного фінансування будівництва народні депутати від «Слуги Народу» підготували законопроєкт №3991, який передбачає зміни до державного бюджету, необхідні для покращення стану низки доріг і відновлення аварійних мостів. Документ послаблює обмеження на місцеві запозичення. І таким чином дозволяє місцевій владі залучати кошти на будівництво й ремонт доріг. Але такі запозичення все одно не будуть безмежними. Адже витрати, пов'язані з таким боргом, не повинні перевищувати в наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відповідні потреби.

Та перше ж голосування засвідчило, що далеко не всі політсили, представлені у Верховній Раді, готові виділяти кошти на покращення інфраструктури в Україні. Законопроєкт не підтримав жоден депутат з «Опозиційної платформи — За життя» та «Голосу».

Попри супротив опозиційних політичних сил, законопроєкт набрав необхідні голоси. Загалом — 240 «за» в першому читанні. «Слуга Народу» вкотре підтвердила єдність монобільшості й законопроект №3991 все ж таки ухвалили.

Загалом у 2020 році в державний бюджет заклали 1 млрд грн на побудову центрів екстреної допомоги по всій країні. Планується реконструювати та капітально відремонтувати 210 приймальних відділень. 

«Ми йдемо на місцеві вибори, щоб надати українській молоді перспективу, знайти цікаву й гідну роботу там, де ти живеш, у своїй громаді. Щоб реалізувати, за завданням президента Володимира Зеленського, стратегію розвитку регіонів, а також завершити проєкт «Велике будівництво», — сказав Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко. 

Ремонт автодороги Конотоп-Буринь-Чумакове, Сумська область

Підтримка українців

Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, «Велике будівництво» підтримують майже 90% українців. Водночас понад 85% опитаних переконані, що навіть через пандемію коронавірусу зупиняти роботи не варто. А майже половина вважають, що насамперед за програмою «Велике будівництво» повинні відновлювати саме дороги. На другому місці — лікарні, на третьому — школи.

Велике будівництво в соціальних мережах

За «Великим будівництвом» можна стежити в реальному часі:

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