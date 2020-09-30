Завершился чемпионат Сумщины в первой лиге

ФК «Дружба» +: - «Десна» (Очкино)
«Лидер» (Серелина-Буда) 4:4 «Дружба» (Лебединский р-н)
Голы: Харитоненко Максим (3, 10), Ковтун Дмитрий (14, пен.), Гончаров Виктор (45) - Совик Игорь (33, авт), Антоненко Андрей (47), Кугай Леонид (57), Безуглый Артем (87)
«Аграрник-Авангард» (Белополье) 1:0 «Колос» (Шосткинская ОТГ)
Гол: Кисиль Денис (66)
«Спартак» (Глухов) 0:3 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» (Конотоп)
Голы: Кулиш Максим (8 ), Крипак Владислав (38), Проскурня Денис (67)
Чемпионом стала команда «Аграрник-Авангард» - 37 очков, «серебро» у ФК «Дружба» - 28, «бронза» досталась ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» - 26.
Лучшим бомбардиром первой лиги стал Дмитрий Хлус из шосткинского «Колоса» - 11 забитых голов.