На Сумщине пожарные спасли лесной массив (видео) 12 октября в 14:52 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Кулешовка Недригайловского района.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на открытой территории. На место происшествия было направлено отделение дежурного караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено сухую растительность на площади до 3 га. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный лесной массив. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерну дозаправляли от естественного водоема, который находился на расстоянии до 1,5 км от центра горения.

В 15:45 возгорание локализовали, а в 16:31 - потратив на тушение около 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Хоружевка.