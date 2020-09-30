Житель Сумщины купил виртуальный картофель за реальные 55 тыс. грн Мошенник под предлогом продажи сельхозпродукции выманил у жителя Ахтырского района 55000 гривен.

Вечером 12 октября в Ахтырский отдел полиции обратился 61-летний житель одного из сел района и сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, накануне мужчина разместил в сети Интернет объявление о том, что хотел бы приобрести большое количество картофеля. В тот же день, ему на мобильный позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что мог бы продать 23 тонны картофеля и привести сельхозпродукцию по указанному адресу. Но для этого покупателю необходимо перечислить задаток за груз картофеля в сумме 25 000 гривен.

Покупатель согласился и отправился на автомобиле в Ахтырку, чтобы сделать отправление всей необходимой суммы - 55 000 гривен. Чтобы потом, после получения картофеля, больше не заниматься финансовыми вопросами и не ехать снова в райцентр.

Злоумышленник же, в Интернете нашел настоящего продавца картофеля в городе Нежин Черниговской области, договорился с ним, что он привезет груз на Ахтырщину, а уже здесь получит деньги за товар наличными.

Через некоторое время покупатель встретился с настоящим продавцом в условленном месте. Только после разговора, мужчины поняли, что попали «на крючок» афериста.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту мошенничества и ведутся поиски злоумышленника.

Полиция обращается к гражданам: не доверяйте незнакомым собеседникам, особенно, если они начинают разговор о деньгах. Всегда взвешивайте свои поступки. Будьте бдительны, и тогда вам не придется стать жертвой аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.