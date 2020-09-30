Сумской театр имени Щепкина закрылся на карантин С целью минимизации распространения COVID-19 с 12 октября все мероприятия в помещении Сумского национального академического театра им. М.С. Щепкина отменены.

Об этом сообщается на сайте театра. О восстановлении показа спектаклей и концертов будет сообщено дополнительно.