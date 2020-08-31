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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47207

На Белопольщине полиция изъяла почти 2 кг наркосодержащих растений

Во время патрулирования пгт Николаевка наряд сектора реагирования патрульной полиции остановил мотоциклиста, который двигался с нарушением Правил дорожного движения. В ходе осмотра водителя, правоохранители обнаружили у него сумку с коноплей.

Сразу после остановки транспортного средства, его пассажир бросился наутек, выбросив при этом рюкзак, в котором полицейские обнаружили растения конопли. Водителем мотобайка оказался 30-летний житель Белопольского района. Среди его вещей правоохранители нашли сумку с каннабисом, которую он прятал под курткой.

Сам же мужчина объясняет, что они с другом вырвали эти растения в поле, для собственного употребления.

Сейчас личность «беглеца» уже установлена. Все найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ, или ареста, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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