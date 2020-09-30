Ещу одну игру «Альянса» с Сумщины перенесли из-за коронавируса В связи с заболеванием COVID-19 в 14 футболистов клуб из Липовой Долины обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч седьмого тура «Альянс» - «Полесье», базовая дата которого - 16 октября.

Администрация ПФЛ пошла навстречу и перенесла матч «Альянс» - «Полесье» в рамках седьмого тура Первой лиги. Дата матча будет назначена позже.

Таким образом, для «Альянса» это уже третья подряд перенесенная игра. Матч 5-го тура с «Кристаллом» наша команда пропустила из-за коронавируса в херсонском коллективе, а встречи 6-го и 7-го тура пропускает из-за COVID-19 в своих наших рядах.

После 6 туров «Альянс» идет на 8-м месте c 7 очками в 4-х играх. Лидируют одесский «Черноморец» - 12 (6 игр), харьковский «Металлист 1925» - 11 (5) и «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней – 10 (5).