Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:01159

Ещу одну игру «Альянса» с Сумщины перенесли из-за коронавируса

В связи с заболеванием COVID-19 в 14 футболистов клуб из Липовой Долины обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч седьмого тура «Альянс» - «Полесье», базовая дата которого - 16 октября.

Администрация ПФЛ пошла навстречу и перенесла матч «Альянс» - «Полесье» в рамках седьмого тура Первой лиги. Дата матча будет назначена позже.

Таким образом, для «Альянса» это уже третья подряд перенесенная игра. Матч 5-го тура с «Кристаллом» наша команда пропустила из-за коронавируса в херсонском коллективе, а встречи 6-го и 7-го тура пропускает из-за COVID-19 в своих наших рядах.

После 6 туров «Альянс» идет на 8-м месте c 7 очками в 4-х играх. Лидируют одесский «Черноморец» - 12 (6 игр), харьковский «Металлист 1925» - 11 (5) и «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней – 10 (5).

Спорт Альянс Липовая Долина Коронавирус Футбол

По тематике

На Сумщине 7485 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:07

На Сумщине 7485 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 13 октября в Сумской области 7485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

«Состояние средней тяжести», - главврач рассказал о детях с COVID-19 в реанимации в Сумах
Вчера 12:09

«Состояние средней тяжести», - главврач рассказал о детях с COVID-19 в реанимации в Сумах

В отделении интенсивной терапии Сумской детской больницы им. Св.Зинаиды находятся двое детей....

На Сумщине 418 новых случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:17

На Сумщине 418 новых случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 12 октября в Сумской области 7280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

За неделю коронавирусом заболело 1285 сумчан
Вчера 08:30

За неделю коронавирусом заболело 1285 сумчан

Об этом сегодня, 12 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах за день подтверждено 302 случая коронавируса
Вчера 08:12

В Сумах за день подтверждено 302 случая коронавируса

Об этом сегодня, 12 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

На Сумщине 7485 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:07
Сумской исполком ужесточил карантин: закрыли школы; рестораны, перевозки и т.п. на очереди 1
11.10.2020 16:52
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Ещу одну игру «Альянса» с Сумщины перенесли из-за коронавируса
Сегодня 18:01
В Украине продлили карантин до конца года и сменили его правила: что изменилось?
Сегодня 17:13
На Белопольщине полиция изъяла почти 2 кг наркосодержащих растений
Сегодня 16:47
Сумские университеты переходят на дистанционное обучение: из общежитий выселять не будут
Сегодня 15:52
Сумской театр имени Щепкина закрылся на карантин
Сегодня 15:02
Житель Сумщины купил виртуальный картофель за реальные 55 тыс. грн
Сегодня 14:33
На Сумщине пожарные спасли лесной массив (видео)
Сегодня 14:26
Завершился чемпионат Сумщины в первой лиге
Сегодня 14:10
Велике будівництво: більш ніж велике
Сегодня 14:09
view counter

Статьи

Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
Сегодня 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
Вчера 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
Вчера 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень 1
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.