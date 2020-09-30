Как выглядит обновленный сквер Небесной сотни в Сумах (фото) Уже завтра в Сумах откроют сквер и памятник Небесной сотни.

Как выглядит сквер сегодня, выложил в Фейсбуке экс-депутат Сумского горсовета Сергей Малюк.

"Це, практичне єдине досягнення Лисенка, яким місто дійсно може пишатись разом із Алеєю Героїв на центральному цвинтарі.

Але...якби Заєць, як кажуть люди, не взявся до справи.....Навіть, не знаю на що було схоже це місце. Добре, що не заважали! Дивне поєднання ідеї та втілення. Теперішній владі міста не притаманне, нажаль(

Алея Героїв, доречі, теж розроблялась представниками Громади, а не чиновниками департаменту!", - написал он.