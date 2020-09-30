На Сумщине 227 новых случаев коронавируса: 4 летальных На утро 14 октября в Сумской области подтверждено уже 7712 случаев заболевания COVID-19.

За вторник было зафиксировано 227 новых случаев. Умерло за сутки 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, - всего 101. Выздоровело 139 человек, - всего 2506. Продолжают болеть 5105.

В Украине подтверждено 5590 новых случаев, - всего 276 177. Умерло 107 человек, - всего 5229. Выздоровело 2137, - всего 118 699. Болеют 152 249.