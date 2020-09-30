На Сумщине 227 новых случаев коронавируса: 4 летальных

За вторник было зафиксировано 227 новых случаев. Умерло за сутки 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, - всего 101. Выздоровело 139 человек, - всего 2506. Продолжают болеть 5105.
В Украине подтверждено 5590 новых случаев, - всего 276 177. Умерло 107 человек, - всего 5229. Выздоровело 2137, - всего 118 699. Болеют 152 249.
В связи с заболеванием COVID-19 в 14 футболистов клуб из Липовой Долины обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч седьмого...
По состоянию на 13 октября в Сумской области 7485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
В отделении интенсивной терапии Сумской детской больницы им. Св.Зинаиды находятся двое детей....
По состоянию на 12 октября в Сумской области 7280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 12 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....