На Сумщине 7712 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 14 октября в Сумской области 7712 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 227 человек (Сумы - 192, Шостка - 5, Ахтырка – 14, Краснопольский р-н - 1, Ахтырский р-н - 2, Середина-Будский - 5, Сумской р-н - 7, Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 101 летальный случай, из них 4 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2506 человек, из них за минувшие сутки - 139 (Сумы - 105, Конотоп – 13, Лебедин - 2, Конотопский р-н - 1, Роменский р-н - 10, Сумской р-н - 5, Ямпольский р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 5008 случаев заболевания, в Сумском районе - 550, Белопольский район - 173, Бурынский район - 41, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 52, Глуховский район – 29, г. Конотоп - 346, Конотопский район - 76, Краснопольский р-н - 68, Кролевецкий район - 122, г. Лебедин - 155, Лебединский р-н – 28, Липово-Долинский р-н - 7, Недригайловский район - 109, г. Ахтырка - 188, Ахтырский р-н - 56, Путивльский район – 18, г. Ромны - 233, Роменский район - 94, Середина-Будский р-н - 44, Тростянецкий район - 114, г. Шостка - 166, Шосткинский р-н – 17, Ямпольский р-н - 15.