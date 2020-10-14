Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:232904

На Сумщине 7712 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 14 октября в Сумской области 7712 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 227 человек (Сумы - 192, Шостка - 5, Ахтырка – 14, Краснопольский р-н - 1, Ахтырский р-н - 2, Середина-Будский - 5, Сумской р-н - 7, Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 101 летальный случай, из них 4 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2506 человек, из них за минувшие сутки - 139 (Сумы - 105, Конотоп – 13, Лебедин - 2, Конотопский р-н - 1, Роменский р-н - 10, Сумской р-н - 5, Ямпольский р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 5008 случаев заболевания, в Сумском районе - 550, Белопольский район - 173, Бурынский район - 41, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 52, Глуховский район – 29, г. Конотоп - 346, Конотопский район - 76, Краснопольский р-н - 68, Кролевецкий район - 122, г. Лебедин - 155, Лебединский р-н – 28, Липово-Долинский р-н - 7, Недригайловский район - 109, г. Ахтырка - 188, Ахтырский р-н - 56, Путивльский район – 18, г. Ромны - 233, Роменский район - 94, Середина-Будский р-н - 44, Тростянецкий район - 114, г. Шостка - 166, Шосткинский р-н – 17, Ямпольский р-н - 15.

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

В «красных» Сумах будут закрывать только предприятия нарушителей карантина (видео)
Сегодня 09:57

В «красных» Сумах будут закрывать только предприятия нарушителей карантина (видео)

Об этом в комментарии ТСН сообщил мэр Сум Александр Лысенко....

На Сумщине 227 новых случаев коронавируса: 4 летальных
Сегодня 08:42

На Сумщине 227 новых случаев коронавируса: 4 летальных

На утро 14 октября в Сумской области подтверждено уже 7712 случаев заболевания COVID-19....

Ещу одну игру «Альянса» с Сумщины перенесли из-за коронавируса
Вчера 18:01

Ещу одну игру «Альянса» с Сумщины перенесли из-за коронавируса

В связи с заболеванием COVID-19 в 14 футболистов клуб из Липовой Долины обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч седьмого...

На Сумщине 7485 случаев заболевания COVID-19: подробности
Вчера 09:07

На Сумщине 7485 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 13 октября в Сумской области 7485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

«Состояние средней тяжести», - главврач рассказал о детях с COVID-19 в реанимации в Сумах
12.10.2020 12:09

«Состояние средней тяжести», - главврач рассказал о детях с COVID-19 в реанимации в Сумах

В отделении интенсивной терапии Сумской детской больницы им. Св.Зинаиды находятся двое детей....

Новости

На Сумщине 7712 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:23
Сумской исполком ужесточил карантин: закрыли школы; рестораны, перевозки и т.п. на очереди 1
11.10.2020 16:52
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах открыли памятник Небесной Сотне
Сегодня 12:05
В «красных» Сумах будут закрывать только предприятия нарушителей карантина (видео)
Сегодня 09:57
Городские власти продолжают собирать массы сумчан, включая новые фонтаны на Театральной площади 1
Сегодня 09:18
На Сумщине 227 новых случаев коронавируса: 4 летальных
Сегодня 08:42
Как выглядит обновленный сквер Небесной сотни в Сумах (фото)
Вчера 19:11
На Сумщине полиция сутки искала пропавшего в лесу больного человека
Вчера 18:52
Ещу одну игру «Альянса» с Сумщины перенесли из-за коронавируса
Вчера 18:01
В Украине продлили карантин до конца года и сменили его правила: что изменилось?
Вчера 17:13
На Белопольщине полиция изъяла почти 2 кг наркосодержащих растений
Вчера 16:47
view counter

Статьи

Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
Сегодня 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
Вчера 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень 1
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.