В Сумах открыли памятник Небесной Сотне Памятник в честь погибших на Майдане возвели в одноименном сквере (бывший сквер им. Федько) на улице Петропавловской.

Так завершилась шестилетняя эпопея с реализацией идеи. Полная стоимость проекта - более 5 млн грн, часть денег - внебюджетные.

Изготовили и установили бронзовый памятник и гранитную основу за деньги группы компаний «Технология» (профинансировали работы через благотворительный фонд «Технология»). Об этом рассказал глава наблюдательного совета группы компаний Владимир Заец, пишет Суспільне.

- Также сами закупили и установили рядом с памятником детскую площадку, - сказал он. – На все ушло около 3 млн грн.

«Идея памятника обсуждалась давно - еще до того, как этот сквер городской совет переименовал в честь Небесной Сотни. Идея именно такого памятника принадлежит городским властям. Когда нам показали проект и предложили присоединиться, мы решили, что сделаем его сами. Работы разделили: памятник и детскую площадку - мы взяли на себя, а обустройство всего сквера взял на себя городской совет», - говорит Владимир Заец.

По словам Владимира Зайца, детская площадка еще будут дорабатывать.

Остальные средства, которые использовали на обустройство места - более 2 млн грн - деньги налогоплательщиков города.

Памятник Небесной Сотни 8 м высотой. Его автор - украинский скульптор Катиб Мамедов. Проектно документацию для строительства (за почти 170 тыс. грн) выполнил архитектор Юрий Харченко.

10 июля 2020 состоялся тендер на строительные работы и текущий ремонт в сквере. Аукцион выиграло ООО «Зенит-Брук». Полная сумма, за которую должны были выполнить все работы - 1 млн 950 тыс. грн, из которых 1 млн 213 тыс. грн - цена материальных ресурсов, говорится в договоре. По информации системы публичных закупок «Прозорро», на 13 октября 2020 года исполнителю работ проплатили только аванс - 585 тыс. грн.

По информации Сумского городского головы Александра Лысенко, для сквера Небесной Сотни 1 тыс. кв. м клинкерной плитки предоставило бесплатно ООО «Керамейя».

Напомним: в 2019 году сквер уже ремонтировали. Тогда на обустройство сквера потратили из городского бюджета 1 млн 200 тыс. грн (заказчиком был департамент инфраструктуры города). Там выполнили замощение плиткой, установили скамейки и освещение, газоны.

13 июля 2020 года начальник управления капитального строительства городского совета, которое было заказчиком работ по строительству нового памятника, Виталий Шилов, рассказывал, что плитку, которую здесь положили в прошлом году, снимут и вывезут на хранение.