В Сумах, ликвидировав возгорание автомобиля, пожарные спасли два гаража 13 октября в 14:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ГАЗ в гаражном кооперативе по ул. Героев Крут в г. Сумы.

О пожаре сообщил владелец, который, ремонтируя авто, увидел дым из-под панели приборов. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кабину и грузовой отсек машины, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные гаражи и автомобили в них.

В 14:15 возгорание локализовали, а в 14:23 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.