В Сумах, ликвидировав возгорание автомобиля, пожарные спасли два гаража

О пожаре сообщил владелец, который, ремонтируя авто, увидел дым из-под панели приборов. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кабину и грузовой отсек машины, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные гаражи и автомобили в них.
В 14:15 возгорание локализовали, а в 14:23 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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