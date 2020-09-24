Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23283

В Сумах, ликвидировав возгорание автомобиля, пожарные спасли два гаража

13 октября в 14:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ГАЗ в гаражном кооперативе по ул. Героев Крут в г. Сумы.

О пожаре сообщил владелец, который, ремонтируя авто, увидел дым из-под панели приборов. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кабину и грузовой отсек машины, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные гаражи и автомобили в них.

В 14:15 возгорание локализовали, а в 14:23 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто

По тематике

07.10.2020 10:18

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание грузового автомобиля (видео)

6 октября, в 8:38 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля ГАЗ "3302" по ул. Независимости...

30.09.2020 12:20

В Косовщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

29 сентября, в 22:30 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Skoda Octavia по ул. Леси...

29.09.2020 10:57

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля

28 сентября в 15:55 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2108 в с. Микитовка Ямпольского района....

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля и гаража
26.09.2020 13:13

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля и гаража

25 сентября в 13:28 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в с. Крамчанка Великописаревского района горит гараж, а...

Сумские пожарные показали, как тушили поджог авто (видео)
24.09.2020 11:11

Сумские пожарные показали, как тушили поджог авто (видео)

24 сентября в 2:22 к спасателям поступило сообщение, что в областном центре на пр. М.Лушпы горит легковой автомобиль Nissan....

Новости

На Сумщине 7712 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:23
Сумской исполком ужесточил карантин: закрыли школы; рестораны, перевозки и т.п. на очереди 1
11.10.2020 16:52
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Будьте обережні з вогнем - на Сумщині найвищий клас пожежної небезпеки!
Сегодня 14:33
В Сумах, ликвидировав возгорание автомобиля, пожарные спасли два гаража
Сегодня 14:23
В Сумах открыли памятник Небесной Сотне
Сегодня 12:05
В «красных» Сумах будут закрывать только предприятия нарушителей карантина (видео) 1
Сегодня 09:57
Городские власти продолжают собирать массы сумчан, включая новые фонтаны на Театральной площади 1
Сегодня 09:18
На Сумщине 227 новых случаев коронавируса: 4 летальных
Сегодня 08:42
Как выглядит обновленный сквер Небесной сотни в Сумах (фото)
Вчера 19:11
На Сумщине полиция сутки искала пропавшего в лесу больного человека
Вчера 18:52
Еще одну игру «Альянса» с Сумщины перенесли из-за коронавируса
Вчера 18:01
view counter

Статьи

Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
Сегодня 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
Вчера 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень 1
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.