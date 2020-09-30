ФК «Виктория» с Сумщины в 1/4 финала Кубка Украины

Глуховский «Велетень» после поражения 0:2 в гостях сегодня проиграл дома «Виктории» 0: 3. Голами отметились Еременко, Безъязычный и Черников.
ФК «Сумы» свой ответный матч против «Скифа» с Луганщины сыграет на следующей неделе.
В связи с заболеванием COVID-19 в 14 футболистов клуб из Липовой Долины обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч седьмого...
Сегодня, 10 октября, проходят матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 10 октября, проходят игры 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
В субботу, 10 октября, домашний матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК...
Сегодня, 7 октября, прошли первые матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу среди аматорских команд....