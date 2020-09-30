ФК «Виктория» с Сумщины в 1/4 финала Кубка Украины Сегодня, 14 октября, проходит часть ответных матчей 1/8 Кубка Украины по футболу среди аматоров.

Глуховский «Велетень» после поражения 0:2 в гостях сегодня проиграл дома «Виктории» 0: 3. Голами отметились Еременко, Безъязычный и Черников. ФК «Сумы» свой ответный матч против «Скифа» с Луганщины сыграет на следующей неделе.